Iwájú tar oss med til et futuristisk Nigeria

Disney har utvidet sin Disney+-portefølje med noen unike prosjekter i det siste. Echo har gitt en ny vri på Marvel TV-serieformelen, Self ga oss en kreativt animert ny SparkShort, og nå kommer Iwájú for å levere et eventyr som tilsynelatende er fullt av sjarm, men som også har et viktig budskap.

Iwájú kommer fra Walt Disney Animation Studios og er en begrenset serie designet for Disney+. Handlingen utspiller seg i et futuristisk Lagos i Nigeria og følger to unge karakterer fra svært ulike samfunnslag. Tola kommer fra den velstående øya i byen, mens Kole kommer fra den fattigere bydelen, men dette klasseskillet hindrer ikke de to i å finne på forskjellige sprell, og de avdekker snart farlige hemmeligheter om sine ulike verdener.

På typisk Disney-vis inneholder filmen en søt dyrefigur i form av en teknologisk forbedret gekko som har fått i oppgave å beskytte Tola mot farer hun måtte møte. Du kan se denne skapningen i aksjon i traileren til Iwájú nedenfor, før filmen har premiere på Disney+ 28. februar 2024.