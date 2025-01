J. K. Rowling trekker paralleller mellom Neil Gaiman og Harvey Weinstein

HQ

Midt i anklagene om seksuelle overgrep mot Neil Gaiman, har J. K. Rowling skapt debatt ved å sammenligne anklagene med den høyprofilerte saken om Harvey Weinstein. Gaiman, kjent for verk som Good Omens og The Sandman, står overfor anklager som spenner fra tvang og misbruk til alvorlige kriminelle handlinger, som beskrevet i en rapport fra Vulture. I et innlegg på X fremhevet Rowling likhetene mellom påstandene, med fokus på bruken av taushetsavtaler og økonomiske forlik for å bringe ofrene til taushet. Kontroversen har allerede påvirket Gaimans karriere, med Amazons Good Omens som avsluttes med en enkelt spesial i stedet for en hel sesong, og Disney som stopper sin filmatisering av The Graveyard Book. Rowlings uttalelser er bensin på bålet, og spørsmålet gjenstår: Vil anklagene endre underholdningsbransjens tilnærming til ansvarlighet?

