Ja, Mario Party Superstars har minispill der du skal rotere analogstikken

I det kommende Mario Party Superstars får vi fem omarbeidede spillbrett fra Nintendo 64-æraens Mario Party-titler samt 100 minispill fra serien. Som et slags Greatest Hits, om du vil. Om du spilte det første spillet på Nintendo 64 husker du sikkert blemmer og gnagsår i håndflaten etter å ha rotert analogstikken i noen av minispillene. Dette slet også voldsomt på stikkene.

Det var så ille at Nintendo delte ut gratis hansker til amerikanere som kjøpte spillet, og siden har det ikke vært minispill der analogstikkene skal roteres så raskt i serien. Frem til nå. Via Twitter avsløres det nå at minispillet Tug 'o War er med i Mario Party Superstars, og her gjelder det å rotere analogstikkene så plasten nærmest gløder. Men denne gangen er det i hvert fall en advarsel i beskrivelsen av minispillet:

"To avoid irritation to your skin and/or damage to the control stick, do not rotate it with the palm of your hand."

Selvsagt er rotasjon med håndflaten rett taktikk om du vil vinne, så mange kommer nok til å ignorere denne. Sannsynligvis går det bra for de som velger å spille med Pro Controller ettersom disse virker ganske mye mer robuste en den gamle Nintendo 64-kontrollere, men det kommer nok til å gå hardt utover Joy-Cons som allerede preges av såkalt "stick drift", så vær forsiktig.