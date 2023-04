Jabras Elite 4 er designet for arbeid og lek

HQ

Hvis du har lett etter et nytt par in-ear-hodetelefoner og ønsker å bryte vekk fra de typiske AirPods, kan det hende at Jabra bare har løsningen for deg. Kjent som Jabra Elite 4 Active, er disse øreproppene designet for bruk på jobb, hjemme eller under trening, og har til og med en sikker passform styling som tar sikte på å holde dem låst på plass uavhengig av aktiviteten.

Disse øreproppene kan også skryte av aktiv støyreduksjon for å blokkere omgivelseslyder, samt vann- og svettetetting, og er ideelle for noen som ønsker å bruke dem i en rekke miljøer.

For å se om disse øreproppene er de for deg, husk å sjekke ut den nyeste Quick Look nedenfor, hvor vår egen Magnus har delt noen fakta og tanker om dingsen.