Jack Black går full metode for sin nye The Super Mario Bros. Movie-promo

The Super Mario Bros. Movie er litt over en måned unna utgivelse, og markedsføringen for filmen settes i fullt gir med rollebesetningen som vises på alle de vanlige amerikanske talkshowene.

For å gjøre sin opptreden på Kelly Clarkson Show så mye mer spesiell, ble Bowser -skuespilleren Jack Black kledd i et kostyme av karakteren. Black spilte det briljant som om de andre skuespillerne i showet alle hadde blitt enige om å også vises i Super Mario Bros.-antrekk, men tilsynelatende hadde kastet han til ulvene.

Et morsomt notat om Jack Blacks opptreden i Bowser-antrekket hans er at NBC bestemte seg for å sensurere den nedre regionen mens han danset seg inn på Kelly Clarksons sofa, men klarte ikke å gjøre det gjennom resten av opptredenen, noe som bare får det til å se ut som en merkelig produksjonsfeil.

