Jack Black kan få en ny ikonisk sang i Minecraft-filmen

Selv om Jack Black for tiden feirer lanseringen av Kung Fu Panda 4, har han mange andre jern i ilden. I august spiller han Claptrap i Borderlands-filmen, og neste år skal han spille en nøkkelrolle i filmen Minecraft.

I en samtale med Variety avslørte Black at han skal synge igjen i Minecraft -filmen. I forbindelse med samarbeidet med Danielle Brooks avslørte Black at han skal synge sammen med henne. "Det faktum at vi jobber sammen på 'Minecraft' er helt fantastisk. Vi har hatt det kjempegøy i New Zealand, og jeg er så stolt over at hun gikk til Oscar-utdelingen... Jeg sier alltid til henne: 'You're the class of the cast', og hun knuser det og gleder seg til at dere skal se filmen", sa han.

Minecraft-filmen har premiere i april neste år, og vil ha en ganske sterk rollebesetning med blant andre Pedro Pascal, Jason Momoa og Matt Berry.