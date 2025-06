Jack Black kommer tilbake i Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 som konstabel Dick

HQ

Alle som nylig har spilt Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, vil være kjent med karakteren Officer Dick, en politimann som så ut til å stenge all skøytemoro, og hevnet seg på de kule og avslappede skatere som gjorde ham urett tidligere i livet. Du er kanskje ikke helt klar over det, men den karakteren fikk stemme av Jack Black, og det viser seg at han kommer tilbake i det kommende Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. På en måte...

I følge Variety vil Black dukke opp i spillet som karakteren til Constable Dick, Officer Dicks britiske tvilling, en lovhåndhever som også hater skatere og ikke ønsker noe mer enn å stoppe dem fra å skjære opp verden og lande gnarly triks.

I sin helhet er karakteren kjent som Richard Ennvee (dvs. det veldig på nesen navnet på Dick Ennvee), og bakgrunnshistorien hans er forklart som følger :

"Richard Ennvee ble hånet av andre skatere og kalt en 'posør'. Overmannet av behovet for hevn, sverget Dick på at han en dag skulle bli det skaterne fryktet mest - lovens lange arm!"

Black er til og med lovet å lage en britisk aksent for denne karakteren, så forvent deg noe sprøtt og tåpelig i spillet som kommer på stort sett alle plattformer den 11. juli.