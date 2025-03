Jack Black mener verden trenger A Minecraft Movie akkurat nå

HQ

Kan A Minecraft Movie være mer enn en film? Feiringen av tidenes mest solgte spill kommer i slutten av denne uken, og Jack Black mener at utover å underholde oss, er denne filmen det verden trenger akkurat nå.

"Det verden trenger nå er kjærlighet, søt kjærlighet", sier Black til The Hollywood Reporter. "Vi må jobbe sammen, herregud. Det er så mye vold, krig og hat. Og det er det jeg elsker med denne filmen - det er mye kjærlighet i den, og det er mye kreativitet. Det er litt sinne og vold også, men til syvende og sist handler den om vennskap og om å jobbe sammen for å gjøre [verden] til et bedre sted."

Medspiller Jason Momoa la til at han tror "alle trenger å flykte litt akkurat nå. Det er fint å lene seg tilbake og ha et virkelig morsomt eventyr og fnise og le."

Black spiller Steve i filmen, og Momoa spiller en av personene som er fanget i Minecraft-verdenen, og som må bruke Steves kunnskap og ekspertise for å komme seg hjem igjen.