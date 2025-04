Jack Black overrasker kinogjengerne på visningen av Minecraft-filmen

HQ

Jack Black, som spiller Steve i Minecraft-filmen, dukket nylig opp på en visning av Minecraft-filmen og utga seg for å være en av de ansatte på kinoen. Han oppfordret fansen til ikke å kaste popkorn eller rope "chicken jockey" - en referanse til scenen som har blitt en viral sensasjon og skaper kaos på kinoer verden over. Noen fans klarte nylig til og med å smugle en levende kylling inn på en kinoforestilling, noe som ikke overraskende førte til at de ble kastet ut av sikkerhetsvaktene. Se reaksjonen fra de jublende fansen når Jack Black dukker opp her.

"Jeg er Steve! Se hva jeg har tatt med, min ekte hakke! Er dere klare til å rocke? Mine damer og herrer, kos dere, A Minecraft Movie. Kjør projektoren."

Har du sett Minecraft-filmen på kino, og har du opplevd galskapen som er beskrevet ovenfor?