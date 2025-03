Jack Black skulle ikke spille Steve i A Minecraft Movie

HQ

"Jeg... er Steve", erklærer Jack Black stolt i den første A Minecraft Movie -traileren, men det var tydeligvis ikke alltid meningen at han skulle være det blåskjortekledde ikonet i Mojangs megahit. I stedet kunne Black ha spilt en helt annen rolle.

Ifølge Mojangs senior director for originalt innhold, Torfi Frans Ólafsson, skulle Black opprinnelig spille en gris. "Karakteren hans var opprinnelig en snakkende gris, og det var veldig, veldig, veldig sent i utviklingen at vi fikk ideen om å bytte den til å bli Steve, fordi vi trengte en ekspert og vert", sa han til Variety. "Dette er ikke min Steve eller din Steve - dette er Jack Blacks Steve. Mange fans reagerte da de så de første teaserne og trailerne, og sa: 'Hei, vent litt - dette er bare Jack Black. Dette er ikke Jack Black som er noen andre.' Og kanskje er det det, for dette er bokstavelig talt hans tolkning av denne karakteren og hva den betyr for ham."

Mye av filmen er basert på ideen om at dette bare er en tolkning av Minecraft, i stedet for å prøve å lage en kanonisk historie. "Vi er ikke den offisielle historien", sier regissør Jared Hess. "Vi kanoniserer ikke noe som helst. Vi er bare én av en million historier."

Black tok tilsynelatende rollen som Steve ganske seriøst, og tilbrakte mer enn 100 timer i Minecraft etter at produsentene hadde satt opp et spill som alle skuespillerne kunne spille i. "Han var helt manisk, hamstret ting i gruvene, lette etter lapis lazuli fordi han likte hvordan det hørtes ut", beskrev Ólafsson.

A Minecraft Movie har premiere på kino 4. april.