Jack Black vil spille hovedrollen i en Yakuza-filmatisering

HQ

Jack Black er kanskje allerede i sentrum av en videospillfilmfranchise, men det ser ut til at han vil ha døren åpen for å spille hovedrollen i andre tilpasninger også. Tidligere har vi sett Black snakke om at Red Dead Redemption 2 skal filmatiseres, men hvis det er en annen spillfilm han ønsker å spille hovedrollen i, ser det ut til å være Yakuza eller Like a Dragon.

I en samtale med ScreenRant sa Black at han ikke er sikker på om det kommer til å være en rolle tilgjengelig for ham, men hvis det er det, vil han gjerne gi det en sjanse. "Jeg kommer til å kaste hatten min i den ringen. Jeg vet ikke om det [er] noen roller for meg, som en korpulent amerikaner, men snakk med meg. Sega, gi meg en jingle," sa han.

Da han snakket med sin medspiller Donald Glover på pressearrangementet, uttalte Black også at de to kan komme i trøbbel hvis de snakker om Sega i forkant av lanseringen av den nye filmen. Hva det betyr, er vi ikke helt sikre på, men vi vet at en Like a Dragon-filmatisering har blitt utgitt noe nylig, tilbake i 2024. Den ble møtt med blandede anmeldelser, og så ikke ut til å levere den opplevelsen fansen ønsket seg fra en Like a Dragon live-action-serie. Likevel, med så mye kjærlighet til spillene der ute, betyr ikke dette at en annen tilpasning ikke kan komme en dag.