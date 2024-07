Jack Quaid prøvespilte for James Gunns Superman

HQ

Selv om det kan virke langt unna, kommer vi stadig nærmere lanseringen av James Gunns Superman-film. Den vil starte hele det nye DCU, og det er derfor en god del press på filmen, og personen som spiller Superman.

Det var et langt søk for å finne den rette Clark Kent, og mange store navn var med, men ett du kanskje ikke er klar over, er Jack Quaid. Boys-stjernen ønsket å ta med seg Superman -prestasjonen sin fra den animerte serien My Adventures with Superman og overføre den til live-action.

Det ble imidlertid ikke noe av. I en episode av Happy, Sad, Confused med Josh Horowitz avslørte Quaid at han ikke fikk noe svar etter å ha sendt inn et bånd han hadde filmet. Som vi vet, gikk Gunn og Warner Bros. for David Corenswet som sin nye Superman.

Tror du Jack Quaid kunne ha vært en god Superman?