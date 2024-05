Jack Quaid sier The Boys Sesong 4 er hans favoritt

HQ

Selv om vi alle gleder oss til The Boys sesong 4 er det noen seere som har en gnagende tanke i bakhodet, og lurer på hvor serien er på vei. For hver sesong virker det som om vi endelig kommer til å drepe Homelander, eller gjøre en stor forandring i verden, men så går vi tilbake til start.

Jack Quaid har imidlertid ekstremt stor tro på sesong 4. I en samtale med Collider hevdet han at serien alltid har holdt ting friskt. "Jeg tror det er et virkelig vitnesbyrd til forfatterne. Det er aldri mer av det samme. De finner alltid en måte å finne nye takter på, og de gjentar aldri seg selv. Det har vært veldig kult,", sier han. "Dette er min favorittsesong noensinne. Forfatterne har overgått seg selv. Det er de øyeblikkene som er store og eksplosive og ekle og vanvittige, og det er ting som overgår selv de sprøeste tingene vi gjorde i forrige sesong, hvis du kan tro det. Og så er alle karakterene så mye bedre tegnet, og materialet de skriver for alle er helt utrolig. Personlig er dette noe av det beste Hughie-materialet jeg noensinne har jobbet med."

Quaid fortalte oss også at vi kan forvente oss noen vanvittige ting helt fra starten av i sesong 4, så hvis du er klar for mer vold med superkrefter, så har The Boys som alltid dekket deg.

The Boys Sesong 4 sendes på Prime Video den 13. juni.