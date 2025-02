Jack Reacher er tilbake: Tredje sesong nå tilgjengelig på Prime Video

HQ

For fans av Lee Child og den rumpesparkende Jack Reacher er ventetiden endelig over. Den tredje sesongen, basert på den syvende romanen, har nå premiere på Prime Video, med de tre første episodene tilgjengelig for strømming. De resterende fem episodene vil bli sluppet ukentlig, med den siste episoden planlagt 27. mars. De av oss som satte pris på Alan Ritchsons prestasjon har mye å se frem til i ukene som kommer, og forventningene er høye etter de to foregående sesongene. Du kan sjekke ut traileren nedenfor.

Har du gledet deg til den nye sesongen av Reacher?