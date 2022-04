Jackass 4.5 slippes på Netflix neste måned

HQ

Det har blitt tradisjon at når en Jackass-film slippes, følges den relativt kort etter av en forlenget versjon som inneholder en rekke stunts og dumheter som ikke kom med i originalfilmen. Det er også tilfellet med Jackass Forever, og den nye versjonen heter enkelt og greit Jackass 4.5. Takket være Twitter vet vi nå at den slippes på Netflix 20. juni.

"Get ready for more stunts and stupidity with Jackass 4.5, an all-new feature film featuring the whole crew! Here's a small taste of what you can expect when it premieres May 20 on Netflix..."

Du kan se klippet de nevner i linken ovenfor. Kommer du til å se denne?