Jackass: Best and Last

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Jackass. Fenomenet. Den første episoden ble vist på MTV i 2000. Selve serien gikk over tretti episoder, og siden den gang har det kommet en rekke filmer og TV-spesialer. Jeg husker at det var ganske mye snakk om Jackass da jeg gikk på ungdomsskolen og videregående, men jeg var ikke interessert. Jeg tok meg heller tid til å se filmene som voksen. Det sier kanskje mye om hvor umoden jeg er. Hvis du mot alle odds aldri har støtt på denne gjengen med fullstendige galninger, kan vi oppsummere det enkelt:

Voksne menn (og et par kvinner, som imidlertid er betydelig mindre involvert i selve stuntene) som utsettes seg selv - og hverandre - for farlige og ofte motbydelige stunts.

Er det virkelig verdt å se på?

Johnny Knoxville, Steve-O og Chris Pontius

Mitt svar er ja. Denne typen underholdning, uansett hvor gal den måtte høres ut, var akkurat det jeg trengte akkurat nå. Det er noe tilfredsstillende ved å se på folk som skader seg selv. OK. Det hørtes veldig mørkt ut. Det jeg mente var folk som faktisk får betalt for - og helt av egen fri vilje - å utsette seg for denne typen ting. Stunts, eksperimenter, feller. Det skjer alle slags ting. En av mine personlige favoritter er den gigantiske hånden som sender folk flygende bakover.

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Jeg har en svakhet for Johnny Knoxville. Det er noe ved karismaen hans og den sprø latteren. Han har bygget seg opp en liten karriere som skuespiller ved siden av «Jackass», og det er et par roller jeg liker. «Action Point», som kom ut i 2018, var underholdende. Og mens jeg skriver dette, innser jeg at jeg må se Jackass-filmen «Bad Grandpa» igjen. Forresten, det er et klipp med bestefar her. Paul Walter Hauser dukker også opp i et nyinnspilt segment.

Menn som har mistet kontakten med følelsene sine // Paramount Pictures

Men dette er en vanskelig sjanger. Eller kanskje er det Jackass-gutta som er en vanskelig gjeng. De er helt gale etter alt som har med vold mot pungen å gjøre. Og å stikke ting opp i rumpa. Og bæsj. Ta for eksempel den klassiske scenen der Steve-O sitter i et mobiltoalett som blir skutt opp i luften. Noen av disse innslagene er virkelig morsomme, men det blir litt for mye av det gode. Og kanskje litt for grafisk ekkelt. Jeg liker bæsjhumor, men å se voksne menn drikke avføringsmidler og bæsje på seg i plastdrakter? Vel, jeg er ikke helt sikker. På et vis høres det litt morsomt ut, men på den annen side gjør det ikke det. Så når det gjelder nakenhet og alt som har med kroppens åpninger å gjøre, blir det fort for mye.

Men. Det røntgenbildet med lekebilen som sitter fast i rumpa hans. Det er morsomt, hovedsakelig takket være røntgenteknikernes reaksjoner. Som du kan forestille deg, er det i grunnen en umulig oppgave å vurdere denne typen film. Man vil at alt skal være morsomt, men det er det ikke. På den annen side er den så overdrevet at den faktisk er veldig underholdende. Det er litt som å se en episode av «Key & Peele». Noen sketsjer er helt geniale, mens humoren i andre faller helt flat.

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Samtidig er «Jackass» kanskje akkurat det du trenger for å slå av hjernen en stund.

Noen av de nye segmentene er virkelig morsomme. Og noen ganger er ekkelfaktoren så høy at man både vil le og se bort. Det er også noen få klipp som aldri har blitt sendt før, og som virkelig skiller seg ut. Et eksempel er da Knoxville later som om han er en rømt fange som løper inn i en jernvarebutikk og ber om å få låne en baufil. Jeg er ikke helt sikker på hvilke av de gamle klippene som vises for første gang, og hvilke som er favorittene. Det er absolutt gøy å se et par av dem igjen, men jeg synes det er litt synd at de ikke fyller programmet med mer nytt materiale. Samtidig kan faren de utsettes for, og det faktum at de alle nærmer seg eller har passert femtiårsgrensen, være en god grunn til å ta det litt roligere. Eller å unnslippe varmen en stund på en dag som denne. Filmen har undertittelen «Best and Last», og det blir lovet flere ganger at dette virkelig er den siste filmen i serien. Men... vi får vel vente og se, ikke sant?

Hvis du liker «Jackass», vil du like denne. Hvis du liker å se på folk som skader seg selv, vil du sannsynligvis like denne også. På den annen side, hvis du er ekstremt pysete når det gjelder bæsj, oppkast, folk som driter ut bordtennisballer og lignende? Se heller et YouTube-klipp av folk som snubler i stedet.