Jackass blir TV-serie igjen

Til manges overraskelse er faktisk Jackass Forever ikke så verst, noe som førte til at filmen ble en suksess på kinoer over hele verden. Slikt gir selvsagt mersmak for folkene bak fenomenet, så det var bare et spørsmålet om tid før kveldens annonsering kom.

Variety avslører at Jackass får en ny serie på Paramount+ etter hvert. Dessverre er denne fortsatt i en så tidlig fase at de fortsatt ikke har spikret når eller hvem som blir med, men i mellomtiden får vi nøye oss med at Jackass 4,5 kommer til Netflix senere denne måneden.