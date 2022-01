Jackass Forever gir nye folk juling i trailer

HQ

Det har gått over ti år siden gamlinger som meg koset oss under storhetstiden til Jackass ved å se Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Ehren Kenneth McGhehey, Jason Shannon Acuña, Preston Lacy og en håndfull andre få skikkelig vondt og/eller gjøre latterlige ting, så det sier seg selv at flere av dem begynner å dra på årene. Derfor er det vel greit å hente inn litt ungt blod til den nye filmen som kommer neste måned.

Dette har de selvsagt gjort også, så dagens trailer fra Jackass Forever viser ikke bare litt av åpningen til filmen og et par andre ablegøyer, men introduserer oss også for ferskingene Compston "Darkshark" Wilson, Eric Manaka, Jasper Dolphin, Rachel Wolfson, Sean "Poopies" McInerney og Zach Holmes. La oss bare si at de ikke får en rolig start...