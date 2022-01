Jackass Forever lader opp med herlig siste trailer

HQ

Det ser ut til at Jackass-teamet ikke fikk beskjeden om at tidene har endret seg og at vi forventes å være litt mer forsiktige nå til dags. De har nå lansert en ny og siste trailer for den kommende Jackass Forever - og ting er akkurat som vi hadde håpet. Vi snakker om vanvittige påfunn og helsprø stunts med folk som skader seg selv på like morsomme som vonde måter.

Kort fortalt ser det ut som virkelig god underholdning som venter oss når filmen kommer på kino 4. februar. Sjekk ut traileren nedenfor.