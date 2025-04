Jaguar-klassikeren Alien vs. Predator får en åndelig oppfølger

Kort tid før PlayStation og Saturn ble lansert på midten av 90-tallet, forsøkte Atari seg på et stort comeback med Jaguar-konsollen. Det var et kraftverk som Atari selv, gjennom kreativ matematikk, kalte en 64-bits konsoll, noe som imidlertid var falsk markedsføring.

Den fikk imidlertid en rekke gode spill, og et av de aller beste var Alien vs. Predator fra 1994. Nå ser det ut til å være en åndelig oppfølger på trappene, ledet av en av skaperne av originalen, Jane Whittaker, og studioet Athena Worlds. Spillet vil hete Xenomorph, og i pressemeldingen sier Whittaker :

"Det er en veldig personlig reise for meg. Det er så mange som fortsatt snakker om arbeidet vårt med AvP den dag i dag, med en massiv tilhengerskare. I over 30 år har jeg blitt spurt om å lage mitt neste overlevelses- og stealth-strategispill. Jeg er utrolig glad for å kunne si at takket være sjenerøs støtte, har min dag kommet."

Nåværende formater er PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X, men prosjektet ser fortsatt ut til å være i sin spede begynnelse. Via X forklarer Whittaker også at dette ikke er en offisiell Alien-tittel :

"Jeg vil være tydelig på at det nye spillet bruker en helt ny IP. Vi lager et helt nytt monsterjaktspill, og dette er ikke Alien-lisensen eller noe forsøk på å kopiere den! Det gir oss MYE mer kreativ frihet til å gå amok med våre egne kreasjoner!"

Så langt er detaljene svært knappe, men det er bekreftet at "Xenomorph er rettet mot å være et landemerke åpent verdensspill med utforskning, overlevelse, høy innsatsspenning og kamp."

Hvis du er en av dem som har ventet i 30 år på mer Alien vs. Predator, er det kanskje på tide å åpne en Prosecco for å skåle - selv om vi ikke ville gitt deg for høye forhåpninger. Dette høres ut som et prosjekt som kanskje ikke blir noe av, selv om vi håper det.