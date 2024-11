Jaguar lanserer ny logo, og folk er ikke fornøyd med det nye utseendet

HQ

Kanskje jeg burde begynne med logodesign. Alt du trenger å gjøre nå for tiden, er å fjerne alt som ligner på noe unikt, og så slenge på en font som ser litt moderne ut, og så er du ferdig. Vi har sett denne trenden fra alle slags merker, og nå er Jaguar den siste til å ta i bruk det minimalistiske utseendet.

Denne nye rebrandingen er en del av Jaguars steg mot elektriske kjøretøy, ettersom de planlegger å lansere tre nye elbiler i 2026 som en del av rebrandingen. Jaguaren, som har vært en del av logoen i flere tiår, vil fortsatt være en del av bilmerket, men den vil ikke være med i logoen.

Folk er ikke så fornøyde med denne endringen på sosiale medier, for selv om det til syvende og sist ikke spiller noen rolle hvilken logo et bilmerke har, er det en følelse av personlighet som går tapt hver gang et nytt merke gjør dette.

