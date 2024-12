Jaguar presenterer en første offisiell titt på Type 00

HQ

For noen dager siden rapporterte vi om lekkasjen rundt avdukingen av Jaguars første helelektriske modell, en bil kjent som Type 00 og også det første skrittet fremover som en del av den rebrandede britiske bilprodusenten. Siden den gang har den offisielle avdukingen av denne bilen funnet sted, noe som gir oss en bedre titt på den og flere detaljer om dens spesifikasjoner.

Jaguar hevder at Type 100 er en "fryktløs uttalelse. Et objekt av begjær. Et konsept med dristige former og sprudlende proporsjoner som skal inspirere fremtidige Jaguarer." Den sies å ha et design som "trosser konvensjonene for elektriske biler, med et langt panser, en sveipende taklinje, fastback-profil og 23-tommers lettmetallfelger som gir en dramatisk silhuett." Den fungerer også som et eksempel på "Jaguars nye, livlige identitet. Symboler for forandring fremhever transformasjonen, inspirert av Jaguars rike arv, inkludert leaper - et verdifullt merke for herkomst."

Den vil debutere i flere farger, inkludert Miami Pink, Parisian Gold og London Blue, vil ha en bakluke uten glass, et panoramatak, fire dører og er bygget på Jaguar Electric Architecture som lover en rekkevidde på 770 km på et fullt batteri, som kan hurtiglades på 15 minutter for å levere 321 km rekkevidde.

Vi er blitt fortalt at den nyutviklede produksjonsbilen vil bli avslørt i slutten av 2025, og at den vil bli bygget i Storbritannia. Det er uklart når vi først får se den på veiene, men sent i 2026, 2027 eller 2028 virker som en rimelig antagelse.

Dette er en annonse:

Hva er dine tanker om Type 00?

Jaguar

Jaguar

Jaguar

Dette er en annonse: