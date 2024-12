Jaguars helelektriske GT lekker ut på nettet før avsløringen

HQ

En gang en titan i britisk bilhistorie, har den siste rebrandingen av Jaguar ført til en mengde motreaksjoner fra fansen. Jaguars nye utseende, som nå har fått et mye mer fargerikt og levende uttrykk som går bort fra den elegante signaturstilen og over til et mer brukervennlig, moteaktig utseende, har mildt sagt skapt polarisering.

Mens samtalene rundt rebrandingen vil fortsette, vil den virkelige testen av denne nye æraen av Jaguar komme denne uken når bilprodusenten presenterer sin første nye modell, en helelektrisk GT. Bilen vil bli vist for verden på Miami Art Week fra og med i morgen, men denne modellen har nå lekket ut på nettet, og gir fansen et glimt av hva fremtiden til Jaguar bringer.

I følge Auto Express viser bildene en knallrosa modell som har en lang front og en kabin plassert rundt midten av chassiset. Den har også en langstrakt bakside og slående felger, pluss det som ser ut til å være en mangel på sidespeil og en front uten grill og veldig slanke frontlykter.

Vi får se hvordan dette ser ut i virkeligheten fra i morgen, når bilen har sin store avduking.

Dette er en annonse: