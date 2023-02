Jake Gyllenhaal befinner seg i alvorlig fare i Guy Ritchies The Covenant

Hvis du har ventet spent på å se hva den berømte regissøren Guy Ritchie har jobbet med har vi noen gode nyheter til deg. For nå har traileren til hans neste film kommet, og denne har Jake Gyllenhaal, Alexander Ludwig og Homelander selv, Anthony Starr, i seg.

Kjent som Guy Ritchies The Covenant, følger denne filmen Gyllenhaals sersjant John Kinley som blir skadet under sin siste tur i Afghanistan, og må reddes av den lokale tolken Ahmed, alt mens han blir forfulgt av fiendtlige soldater. Etter å ha kommet seg trygt hjem til USA får Kinley vite at Ahmed og familien hans ikke slapp like lett unna, og derfor bestemmer Kinley seg for å dra tilbake til krigssonen for å gjengjelde tjenesten ved å redde Ahmed og familien hans

The Covenant kommer på kino den 21. april.