Jake Gyllenhaal lager remake av Road House

For noen år siden hørtes det ut som om UFC-stjernen Ronda Rousey passende nok skulle få hovedrollen i en remake av 1989-filmen Road House, men disse planene forsvant i vinden. Nå er det tid for et nytt forsøk med andre talenter.

Etter lang tid med rykter bekrefter nemlig Amazon at har hyret inn Mr. and Mrs. Smith- og Edge of Tomorrow-regissøren Doug Liman til å regissere en remake av Road House. Som om det ikke var nok har Jake Gyllenhaal takket ja til hovedrollen, mens Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage og fler også blir med. Når det hele toppes av at The Nice Guys-forfatteren Anthony Bagarozzi og relativt ukjente Charles Mondry skal skrive filmen, så kan jo dette bli spennende.