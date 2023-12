Jake Johnson løper for livet i Self Reliance

Tidlig neste år debuterer Jake Johnson (Peter B. Parker i Spider-Verse) som regissør når filmen Self Reliance får premiere. I denne filmen spiller Johnson også hovedrollen som Tommy, som etter å ha valgt å delta i et realityshow på liv og død må flykte for livet i 30 dager, der han bare er trygg når han er i selskap med en annen person. Dette fører ham til Anna Kendricks Maddy, og gjennom henne lærer han at det er mye å leve for.

Filmen skal ha premiere i USA på Hulu 12. januar, noe som utvilsomt betyr at regioner uten strømmetjenesten sannsynligvis kan se frem til å se filmen på Disney+ i stedet en gang tidlig i 2024.

Selv om det foreløpig ikke er kjent når filmen får premiere utenfor USA er det allerede lansert en trailer for filmen, som du kan se i sin helhet nedenfor.