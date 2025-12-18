Jake Paul vs. Anthony Joshua: hva er klokkeslettet og hvordan du ser boksekampen

HQ

Jake Paul, youtuberen som ble bokser, tar boksekarrieren sin til nye høyder ved å møte en erfaren bokser, Anthony Joshua. Paul (28 år gammel), som i november 2024 kjempet mot og vant over Mike Tyson i en av tidenes mest fulgte boksekamper, ønsker å gjenta bragden mot Anthony Joshua (36 år gammel).

Joshua er yngre enn Tyson (som var 58 år da kampen fant sted) og fortsatt aktiv, selv om hans siste kamp var et nederlag mot Daniel Dubois i juni 2024. Joshua har vunnet 28 av sine 32 kamper, 25 av dem på KO, mens Jake Paul har vunnet 12 av sine 13 kamper, 7 av dem på KO. Det er imidlertid en stor vektforskjell, ettersom Paul har konkurrert i cruiservektklassen og med langt mindre erfarne boksere enn Joshua.

Joshua, tidligere verdensmester i tungvekt (han holdt alle beltene to ganger mellom 2017 til 2019 og 2019 til 2021), erstattet i siste øyeblikk Gervonta Davis, som ble droppet av Pauls promotør MVP på grunn av anklager om vold i hjemmet.

Tid og hvordan du kan se boksekampen mellom Jake Paul og Anthony Joshua

Arrangementet finner sted fredag 19. desember i Las Vegas. I europeisk tid starter hovedkampen kl. 02:00 CET, kl. 01:00 GMT lørdag 20. desember, og sendes over hele verden via Netflix, med et hvilket som helst abonnement.

Kampen mellom Paul og Joshua er imidlertid spådd å starte rundt to, to og en halv time etter at hovedkortet begynner, så kanskje rundt kl. 04:00 CET, 03:00 GMT.

Kampen mellom Paul og Joshua vil være hovedbegivenheten, men det vil være flere kamper på hovedkortet, inkludert en kamp mellom Alycia Baumgardner og Leila Beaudoin om WBO-, IBF- og WBA-titlene i kvinnelig superfjærvekt :



Tungvekt: Jake Paul mot Anthony Joshua



Superfjærvekt: Alycia Baumgardner mot Leila Beaudoin



Cruiservekt: Anderson Silva mot Tyron Woodley



Bantamvekt: Cherneka Johnson mot Amanda Galle



Lettvekt: Caroline Dubois mot Camilla Panatta



Stråvekt: Yokasta Valle mot Yadira Bustillos



Weltervekt Avious Griffin mot Justin Cardona



Cruiservekt: Keno Marley mot Diarra Davis Jr.



Hvem er favoritt mellom Jake Paul og Anthony Joshua?

Kampen vil vare i åtte sett med 3 minutters runder. I motsetning til fjorårets kamp mot Mike Tyson, er Anthony Joshua favoritt denne gangen, og noen eksperter tviler sterkt på at Jake Paul kan holde stand mot en som Joshua, som av de fleste anses som favoritt.

Dette tegner i hvert fall til å bli en mer spennende og uforutsigbar kamp: Er du spent på kampen mellom Jake Paul og Anthony Joshua?