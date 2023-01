Jake Sully vil ikke lenger være fortellerstemmen i Avatar-filmene

HQ

Det viser seg at vi ikke får høre den silkemyke stemmen til Sam Worthington fortelle historien i Avatar 3 ikke, for sønnen tar over den rollen.

I podcasten Soundtracking With Edith Bowman, som rapportert av Variety, uttalte Cameron at han kunne gå tilbake og finpusse noen ting i Avatar 3 og oppfølgerne basert på hvordan folk reagerte på den andre filmen. Blant annet sier han at det allerede er slik at Lo'ak blir fortelleren i den tredje filmen.

Dette kan være en viktig detalj som muligens hinter om fremtiden til Avatar-serien, ettersom Cameron har bekreftet at Lo'ak bare vil forbli fortelleren i Avatar 3. Dette betyr at vi kan se en løsrivelse fra det tradisjonelle familiesynspunktet vi fikk i The Way of Water.

Er du spent på å se flere perspektiver i Avatar-filmene, eller vil du bare ha Jake Sullys stemme i øret for all evighet?