Jakt på horisonten med DJIs Air 3S-drone med dobbelt kamera

Fotografering blir en stadig enklere hobby å begynne med på høyt nivå. Kamera- og filmutstyr blir stadig mer tilgjengelig og økonomisk levedyktig, og et av selskapene som har vært en del av denne satsingen, er DJI, som har laget kameradroner som er ideelle for vanlige forbrukere og i flere prisklasser.

Et av de siste skuddene på stammen er DJI Air 3S, en drone med to kameraer som støttes av en rekke avanserte teknologier som gjør det enkelt for brukeren å fange utsikten med fantastisk effekt. Den har et 1-tommers CMOS-primærkamera og også et 70 mm medium telekamera, og dette er på toppen av ulike sensorer og smarte systemer som hjelper dronen med å holde seg stabil og trygg mens den er i luften.

For å lære mer om DJI Air 3S kan du sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker om dingsen.