Jakten på Gollum blir sammenlignet med De to tårnene av filmens produsent

Selv om vi allerede har returnert til Midgard med den animerte The War of the Rohirrim, er det kanskje Andy Serkis' kommende prosjekt som mange ser mest frem til. Produsent Philippa Boyens snakket nylig om det i et intervju, og sammenlignet tonen med den andre delen av Ringenes Herre-trilogien.

"Jeg tror det er et ekko. Det er definitivt ... 'To tårn', det kommer ikke til å bli 'To tårn', men likhetene, tror jeg, er filmens brobyggende karakter. "Two Towers" var en av de vanskeligste filmene å skrive, fordi den bygger bro mellom begynnelsen og slutten. Det er filmen i midten. Den har en slik kvalitet. Men en ting vi er fast bestemt på å gjøre - og mye av dette kommer til å ha å gjøre med Andy Serkis som regissør - er at vi ønsker at denne skal være annerledes og føles ny. Den skal eksistere innenfor den verdenen som er etablert, men den skal også være overraskende. Og jeg tror det som er interessant er at vi finner mange tråder i historien som er overraskende når du virkelig går inn i den og undersøker den. Ja," sa Boyens til SlashFilm i intervjuet.

Et av høydepunktene i Ringenes Herre-filmene var utvilsomt de storslåtte landskapene på New Zealand. I det samme intervjuet avslørte Boyens at Jakten på Gollum vil vise frem helt nye miljøer. Hun sa: "Vi kommer til å dra til noen steder vi aldri har vært før, noe som blir veldig, veldig, veldig kult."

The War of the Rohirrim er for øyeblikket på kino, mens The Hunt for Gollum er planlagt for lansering en gang i 2026.