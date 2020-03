James Bond: No Time to Die utsettes til november

Coronaviruset har fått stadig flere og større konsekvenser i verden, til og med utenom dødsfall. I kveld er det en etterlengtet film som må gi etter.

MGM, Universal og James Bondprodusentene Barbara Broccoli og Michael G. Wilson kan fortelle at de har bestemt seg for å utsette James Bond: No Time to Die fra den 2. april til november (en spesifikk dato er ikke fastsatt i Norge enda).

De sier ikke noe om hvorfor, men man trenger ikke å være et geni for å forstå at det her er snakk om coronaviruset. Spesielt med tanke på at fansen har vært meget tydelige på hva de ønsker de siste dagene. Et interessant valg med tanke på at vi egentlig bare var en måned unna premieren, så hva synes du?