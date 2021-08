James Bond: No Time to Die-trailer avslutter sagaen

HQ

Etter et par år med utsettelser er vi bare litt over en måned unna premieren til den tjuefemte skikkelige James Bond-filmen, No Time to Die, og gledelig nok trenger vi tydeligvis ikke å frykte en enda lengre ventetid.

For nå har vi fått det som klart og tydelig kalles No Time to Die sin "siste amerikanske trailer", og i tillegg til å vise klipp fra Daniel Craig sine tidligere filmer og selvsagt mer av hva som venter i denne nye gjør traileren det fullstendig klart at filmen vil ha premiere i oktober.