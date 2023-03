James Bonds neste M kan ha blitt funnet

HQ

Mens alt snakket om James Bond-franchisen stort sett omhandler hvem som blir den neste 007, er det en rekke andre roller som også må fylles i franchisen, og dette inkluderer MI6-sjefen, M.

Tidligere fremstilt av Ralph Fiennes og Dame Judi Dench før det, har et nytt rykte blitt rapportert av The Times, som antyder at den BAFTA-nominerte skuespillerinne Daisy May Cooper kan ta over rollen i neste Bond-film, og sannsynligvis noen Bond-filmer etter det.

Ifølge The Times pågår det fortsatt samtaler, så ikke ta dette som en bekreftelse, men mer bare en idé om hvem Bond-produsentene ser etter rollen videre.