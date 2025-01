James Cameron avslører flere detaljer om de nye stammene i Avatar: Fire and Ash

James Camerons tredje Avatar-film er ventet å komme på kino i slutten av året, og fra de rolige bassengene i The Way of Water kommer vi til å fly høyt når det blir hetere i Fire and Ash. Som med de andre Avatar-filmene betyr dette nye stammer, og Cameron har vist frem to av dem i et nytt intervju.

I en samtale med Empire Magazine beskrev Cameron Ash-klanen av Na'vi, og de ser ut til å skille seg ut. Deres leder, Varang, vil gjøre hva som helst for klanen sin. "Varang er lederen for et folk som har gått gjennom utrolig mye motgang", forklarer Cameron. "Hun vil gjøre hva som helst for dem, til og med ting som vi ville sett på som ondskap. En ting vi ønsket å gjøre i denne filmen, var å ikke være svart-hvitt og forenklet. Vi prøver å utvikle oss utover paradigmet 'alle mennesker er onde, alle Na'vi er gode'."

Ved siden av den hissige Ash-klanen får vi også se de nomadiske Wind Traders, som svever over himmelen i gigantiske, temmede skapninger fra Pandora. "De er nomadiske handelsmenn, tilsvarende kamelkaravanene på krydderveien i middelalderen," sier Cameron. "Og du vet, de er bare morsomme. Som alle Na'vi lever de i symbiose med skapningene sine. Hvis du har noe nautisk blod i årene, vil du ønske å være på skipet [deres]."

Varang, Ash-klanens leder, spilles av Oona Chaplin, kanskje best kjent for sin rolle som Talisa i Game of Thrones. "Jeg skjønte ikke helt hvor god prestasjonen hennes var før vi fikk tilbake Wētā-animasjonen", sier Cameron, og roser skuespilleren. "Hun er en fiende, en fiendtlig karakter, men [Chaplin] får henne til å føles så ekte og levende."

Avatar: Fire and Ash har premiere på kino 19. desember.

