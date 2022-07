James Cameron er usikker på om han kommer til å regissere Avatar 4 og 5

HQ

Etter nesten 15 år vil Na'vi og planeten Pandora returnere til det store lerretet senere i år når Avatar: The Way of Water har premiere på kino over hele verden i desember. Men som vi har visst lenge, er denne oppfølgeren bare begynnelsen på en lang rekke Avatar-filmer, ettersom en trede, fjerde og femte film er blitt bekreftet mellom 2024 og 2028. Selv om Avatar er en elsket og personlig kreasjon av regissør James Cameron, virker det som at den kjente filmskaperen begynner å bli litt lei, for i et intervju med Empire har han sagt at han kanskje ikke kommer til å regissere Avatar 4 og 5:

"The Avatar films themselves are kind of all-consuming. I've got some other things I'm developing as well that are exciting. I think eventually over time - I don't know if that's after three or after four - I'll want to pass the baton to a director that I trust to take over, so I can go do some other stuff that I'm also interested in. Or maybe not. I don't know."

Som Cameron også sier lenger inn i intervjuet utgjør alle fem filmene en stor sammenhengende saga, og han er spesielt glad i film fire, som er "a corker. It's a motherfucker." Selv om Cameron har historien satt opp for den fjerde filmen og resten av sagaen, gjenstår det å se om han vil regissere eller være mindre direkte involvert.