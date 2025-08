James Cameron forlater ikke Pandora med det første Til tross for at han har fylt 71 år og brukt flere tiår på Avatar-serien, bekrefter regissøren at han blir sittende i førersetet for de kommende oppfølgerne.

HQ Selv om James Cameron ikke har gjort stort annet enn å regissere Smurfene i det blå rommet de siste 30 årene, ser det ikke ut til at han er lei av Pandora eller innbyggerne der. Tvert imot er han mer hypet enn noensinne - noe som er imponerende, med tanke på at han mer eller mindre har viet hele sitt liv til romsagaen sin siden Titanic kom på kino i 1997. Til tross for tidligere spekulasjoner om å gi fra seg regissørstolen, bekrefter Cameron nå at han har planer om å bli ved roret. "Jeg mener, det er ingen grunn til å la være. Jeg er frisk, jeg er klar til å fortsette. Jeg kommer ikke til å utelukke det. Jeg mener, jeg må gjøre det på en energisk måte, for å håndtere volumet og energien i arbeidet i seks eller syv år til." Mannen er tross alt 71 år gammel, og han har tidligere vist en viss ydmykhet når det gjelder å bruke ytterligere seks eller syv år av livet sitt på Avatar. Men det er ikke noe han frykter. Tidligere samarbeid der han har overlatt roret til andre - som med Alita: Battle Angel - har gått helt fint, ifølge ham selv. Hva dette betyr for hans planlagte Hiroshima-drama gjenstår å se, ettersom alt fokus akkurat nå er på Avatar-oppfølgerne. Gleder du deg til Avatar 3?