James Cameron har planer for både Avatar 6 og 7

Premieren på Avatar: The Way of Water nærmer seg med stormskritt, og selv den tredje filmen i rekken er stort sett helt klar. Men Cameron har som kjent store planer for universet sitt og innspillingen av det som blir den fjerde og femte filmen i serien er allerede i oppstartsfasen, men regissøren sier også at han har planer for en sjette og syvende Avatar-film. Dette fortalte han i et intervju med The Hollywood Reporter, men det forutsetter selvfølgelig også at alle andre filmer går hen og at det er interesse for det.

"Obviously, I'm not going to be able to make Avatar movies indefinitely, the amount of energy required. I would have to train somebody how to do this because, I don't care how smart you are as a director, you don't know how to do this."

Det er imidlertid foreløpig ingen planer om å utvide serien til også å inkludere en TV-produksjon.

"The problem with these CG characters is that they're so cost- and labor-intensive that it really doesn't work for TV.

Now, come back in 10 years, with a lot of machine deep learning. Insert it into our pipeline, which we hope to do, over time. We might be able to get to a TV schedule, but it doesn't interest me right now."

Tror du fremtiden er lys for Avatar-serien?