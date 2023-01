James Cameron kommenterer sin pinlige Oscar-tale

HQ

Det er ganske lett å se hvordan man som Oscar-vinner kan ende opp med enten å strekke seierstalen for langt, eller si noe litt oppblåst fordi man blir litt for revet med. Tilbake i 1997 skjedde dette med regissør James Cameron, som vant en rekke Oscar-priser for Titanic.

I et intervju med Yahoo ber han om unnskyldning for blant annet å ha sitert sin egen film, og kalt seg selv "king of the world" i sin tale. Han har sagt følgende om det pinlige øyeblikket:

"Det jeg lærte var, at du ikke siterer din egen film hvis du vinner... Fordi det er grusomt. Det signaliserer en antakelse om at du ikke vant med liten margin, men at hver eneste person i publikum den kvelden på Kodak Theatre så og elsket Titanic. Vi får aldri vite hvor mye vi vant med, men det kan ha ikke vært overveldende i det hele tatt. Jeg ble ertet for det i 25 år etterpå, men du vet, du lever og du lærer. Jeg tror det som ble tolket som arroganse eller et stort 'f— deg, det var det jeg sa' ikke var det som var i hodet mitt i det hele tatt."

Totalt vant Titanic 11 priser den kvelden, så Cameron og hans følge hadde all grunn til å være glade. Pluss at vi har noe å le av, noe som aldri er en dårlig ting.