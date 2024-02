James Cameron sier at han ville satt en hagle i munnen hvis han slapp en 9-timers Avatar cut

James Cameron ser ut til å være ganske begeistret for å vie resten av karrieren og muligens livet til Avatar. Historiene på Pandora ser ut til å fenge ham som ingenting annet, og det har ført til mange vitser og memes om regissørens lidenskapelige prosjekt.

Noen har forventet at Cameron skulle gi ut et 9-timers klipp av en av sine Avatar filmer, komplett med absolutt alt han skulle ønske han kunne ha lagt inn. I et nylig intervju sa han imidlertid at det ikke kommer til å skje.

"Jeg ville puttet en hagle i munnen hvis jeg noen gang gjorde det," sa han. Et ganske ekstremt svar, etter de flestes mening, men det forteller oss i det minste at vi slipper å sitte i kinosalen en hel dag for å oppleve et utdrag av James Camerons Avatar. Det verste er at mange fans gjerne skulle stått i kø for å få den opplevelsen.