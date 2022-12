James Cameron snakker om enda en reboot av Terminator

Terminator-universet er mildt sagt ganske rotete, og flere har forsøkt å reboote og starte på nytt flere ganger. Nå kan det se ut til at universets far, James Cameron, vil gi det en sjanse til.

Han bekreftet i hvert fall i en episode av SmartLess-podcasten at det nå pågår diskusjoner om å bringe tilbake Terminator-universet på en eller annen måte.

"If I were to do another Terminator film and maybe try to launch that franchise again, which is in discussion, but nothing has been decided, I would make it much more about the AI side of it than bad robots gone crazy."

Dessuten kalte han Terminator: Dark Fate for "din bestefars Terminator-film", og vil tilsynelatende lege noe litt mer moderne.