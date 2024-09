James Cameron snakker om planene sine etter Avatar 5

HQ

Det er travle tider for filmskaperen James Cameron, hvis timeplan er fullstendig dominert av planeten Pandora og dens mange (blå) innbyggere. Men det finnes planer utover Avatar, og Cameron har via Deadline kunngjort at han planlegger å filmatisere Charles Pellegrinos bøker om det amerikanske atomangrepet på Japan under andre verdenskrig.

Dette er en historie som ifølge Cameron selv er svært viktig for ham å kunne gjenfortelle på sin egen måte. Det sier han til Deadline:

"Det er et tema som jeg har ønsket å lage en film om, og som jeg har kjempet med hvordan jeg skal gjøre det, gjennom årene.

Jeg møtte Tsutomu Yamaguchi, en overlevende fra både Hiroshima og Nagasaki, bare noen dager før han døde. Han var på sykehuset. Han ga stafettpinnen med sin personlige historie videre til oss, så jeg må gjøre det. Jeg kan ikke snu meg bort fra det."

Om og når Cameron kommer i gang med dette nye prosjektet, gjenstår å se.

