James Cameron vil lage Avatar-filmene raskere og billigere

Avatar-filmene har innbrakt massevis av penger, men de har også kostet ublu mye å produsere, og i et nylig intervju forklarer James Cameron at han nå ønsker å finne en mer økonomisk bærekraftig vei fremover.

Men det handler ikke bare om penger. Produksjonen må også skje raskere, og ifølge regissøren handler det om å finne en smartere måte å jobbe på. Cameron mener han har en idé om hvordan dette kan gjøres, men sier at det vil ta minst et år å finne ut av alt.

Cameron forklarer at :

"Vi kommer til å se på noen nye teknologier for å prøve å gjøre dem mer effektive. For de er fryktelig dyre og tar lang tid. Jeg vil gjøre dem på halve tiden til to tredjedeler av prisen. Så det kommer til å ta oss et år eller så å finne ut hvordan vi skal gjøre det."

Hvis alt går etter planen, vil den fjerde og femte Avatar-filmen ha premiere i henholdsvis 2029 og 2031.

