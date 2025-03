James Camerons kone var utrøstelig etter å ha sett Avatar: Fire and Ash

HQ

Det ble følelsesladet da James Camerons kone fikk muligheten til å se den tredje Avatar-filmen, noe som fikk henne til å gråte ukontrollert i timevis. Dette kommer frem i et intervju medEmpire, der regissøren selv forteller at kona så hele filmen den 22. desember og forsøkte å roe seg ned etter visningen. Men uten særlig suksess.

Til slutt skal James Cameron ha sagt:

"Kjære, jeg må legge meg. Beklager, vi får snakke om det en annen gang"

Det emosjonelle aspektet er noe Cameron har understreket at vil få lov til å ta mer plass i den tredje filmen, selv om de også spilte en viktig rolle i de to foregående. Så sent som i forrige måned sa han i et annet intervju at de første reaksjonene tyder på at filmen utvilsomt er den mest følelsesladde og kanskje den beste av de tre.

Om dette stemmer, gjenstår å se når Avatar: Fire and Ash har kinopremiere 19. desember.