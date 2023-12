James Gunn avkrefter ryktene om The Batman Part II

Tidligere gikk det et rykte via Hollywood-insideren Daniel Richtman om at Hush skulle bli vår hovedskurk i The Batman Part II. Hush ville utvilsomt gjort det mulig for Matt Reeves å fortsette sin mer jordnære fortelling av den kappekledde korsfarerens historie, men det var mange fans som håpet på at en mer tåpelig skurk skulle få et mer grumsete utseende.

Nå ser det ut til at Richtmans rykter i stor grad var falske. Som CultureCrave oppdaget på X/Twitter, avkreftet James Gunn disse ryktene i et trådinnlegg. Deretter fulgte Richtman selv opp med en uttalelse på sosiale medier der han innrømmet at han hadde tatt feil.

Dette utelukker ikke nødvendigvis Hush fra å dukke opp i The Batman Part II, men det åpner likevel for at et annet medlem av flaggermusens skurkegalleri kan ta topplasseringen. Hvem synes du det bør være?