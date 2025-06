James Gunn avslører at han "bare drepte" et DCU-prosjekt

HQ

Det er mange prosjekter i ulike utviklingsstadier for James Gunn og Peter Safrans DCU akkurat nå. Vi har Superman, som lanseres neste måned, Supergirl, som lanseres neste år, Lanterns, Clayface, en Wonder Woman-film, og enda flere.

Men ikke alt som er foreslått blir gjennomført. I et intervju med Rolling Stone bekreftet James Gunn at teamet nylig droppet et prosjekt for DCU på grunn av manglende manus.

"Vi drepte nettopp et prosjekt. Alle ønsket å lage filmen. Det var grønt lys, klar til å gå," sa han. "Manuset var ikke klart. Og jeg kunne ikke gjøre en film der manuset ikke er bra. Og vi har vært veldig heldige så langt, for manuset til Supergirl var så jævlig bra fra starten av. Og så kom Lanterns inn, og manuset var så jævlig bra. Clayface, det samme. Så jævla bra."

Vi vet at Luca Guadagninos Sgt. Rock-film ble kansellert, men det var på grunn av planleggingskonflikter snarere enn et dårlig manus, så det er sannsynlig at dette er et helt annet prosjekt. Uansett hva Gunn refererer til, er det tydelig at han ikke var helt fornøyd med det på det tidspunktet, og med alle DCU-utgivelsene som er på vei, er det kanskje ikke så dumt å la noen ligge igjen på klipperomsgulvet.