James Gunn avslører den "hemmelige hovedpersonen" i Guardians of the Galaxy-filmene

James Gunn har avslørt at i tillegg til at Peter Quill er hovedpersonen i Guardians of the Galaxy-trilogien, er Rocket Raccoon den 'hemmelige hovedpersonen' i filmene.

I en samtale med Total Film sa Gunn: "Rocket er den hemmelige hovedpersonen i Guardians of the Galaxy, og har alltid vært sentrum for det for meg, og dette oppfyller virkelig det. Grunnen til at jeg kom tilbake, og bestemte meg for å gjøre denne filmen, var fordi jeg virkelig følte at Rockets historie trengte å bli fortalt - og den ble hengende etter Vol 2.

Han utvidet også på sin Twitter-side, hvor han bekreftet at dette ikke bare var tilfelle for Vol.3, og at Rocket burde betraktes som den hemmelige hovedpersonen i hele trilogien. Med Rocket som ser ut til å få mye karakterutvikling i Guardians of the Galaxy Vol.3, virker det som om vi vil se tydeligere hva Gunn mener med sin "hemmelige hovedperson" -frasering.