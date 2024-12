James Gunn avslører flere Superman-detaljer

HQ

James Gunns Superman kommer endelig neste sommer, og selv om vi har hørt om filmen i lang tid nå, er det fortsatt mange detaljer å dele. Nylig snakket James Gunn om hva vi kan forvente oss av filmen, og avslørte noen mindre detaljer om handlingen.

I en samtale med Collider avslørte Gunn at filmen starter "midt i handlingen. Supermann eksisterer allerede. Lois og Clark kjenner allerede hverandre. Lex hater Superman fra begynnelsen av, selv om de ikke kjenner hverandre personlig. Så vi starter midt i handlingen. Det foregår over et kort tidsrom."

Gunn ønsket ikke å røpe flere detaljer om handlingen, og gikk over til å snakke om hvordan flysekvensene ble filmet. Gunn ville ikke gå for full-CGI-pris, men brukte i stedet en teknikk fra Top Gun: Maverick. "Vi filmet mye av handlingen med faktiske droner som fløy inn og rundt Superman og folkene han flyr med, ingeniøren og hvem som helst andre han kjemper mot oppe i luften. Og vi gjorde det på lydkulisser. Vi har disse virkelig små, sprø dronene nå. Vi har noen av de beste flygerne i verden her som jobber med dem."

Ikke forvent for mye humor, for Gunn sier at "den er humoristisk, men den er absolutt ikke like komisk eller like mye en komedie som verken Suicide Squad eller Guardians. Det er masse humor i den. Folk som Rachel [Brosnahan] er så morsomme, og David [Corenswet] er veldig [også] morsom, så det er humor i den, men den prøver å skape noe som er jordnært, samtidig som det er en utrolig fantasifull verden."

"Det er fantasi," fortsatte han. "Det er hentet fra andre ting, som Game of Thrones, der det er et univers der superhelter faktisk eksisterer. Hvordan er de? Det er en magi der som ikke kan benektes."

Superman har premiere 11. juli 2025. Vi forventer en trailer snart, så hold utkikk etter når den slippes.