James Gunn avslører sine tre favorittspill gjennom tidene

HQ

James Gunn har vært ganske så produktiv i det siste da han i fjor sommer lanserte filmen The Suicide Squad, før han slapp suksesserien Peacemaker tidligere i år, og for øyeblikket er han i gang med en tredje Guardians of the Galaxy-film. Så hvor får han all inspirasjonen fra?

Tegneserier er nok det åpenbare svarte, ettersom alle franchisene han jobber med er basert på det, men det viser seg at han også liker TV-spill, og han har ganske god smak også. Her er hans tre favoritter gjennom tidene: "Knights of the Old Republic, Mass Effect, Defense Grid".

En remake av Star Wars: Knights of the Old Republic er under utvikling og ettersom Gunn har kalt originalen hans "favorite Star Wars thing out of all Star Wars games, movies, TV shows, toys, and comics", antar vi at han virkelig ser frem mot dette spillet.

Takk, ComicBook.com