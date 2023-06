James Gunn avslører sine undervurderte Superman-skurker

Alle kjenner Superman, og de fleste vet at han ikke er bestevenn med Lex Luthor. Derimot er det få som kan særlig mer enn det om fiendene til vår kappekledde venn. Du skal ikke se bort fra at mange fler lærer seg andre de kommende årene.

Da en fan spurte James Gunn, om det er noen undervurderte Superman-skurker han elsker svarte Superman Legacy-regissøren at det er for mange til å telle, men fire eksempler fikk vi. Gunn mener nemlig at Lady Blaze, Parasite, Silver Banshee og Ultra-Humanite fortjener mer skryt og tid i rampelyset. Med tanke på at han liker å jobbe med relativt ukjente figurer i filmene og seriene sine skal vi derfor ikke se bort fra at noen av de overnevnte dukker opp i det nye DC-universet etter hvert.