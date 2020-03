James Gunn avslører sitt absolutte favorittspill

James Gunn har blitt en av Hollywoods absolutt største regissører etter at han leverte kjempesuksesser som Guardians of the Galaxy-filmene. Nå legger han siste hånd på en ny Suicide Squad-film.

Men Gunn er også selverklært spillentusiast, og nylig avslørte han endelig hva hans favorittspill egentlig er. I en rekke korte spørsmål på Twitter (via GameRant) avslører Gunn at Star Wars: Knights of the Old Republic er hans absolutte favoritt.

Siden Disney jobber på en Old Republic-filmtrilogi, så ble han etterfølgende spurt om han ville være interessert i å regissere en av dem om han fikk muligheten, men her svarte han:

"No it doesn't really interest me as a filmmaker."

Hva er ditt absolutte favorittspill?